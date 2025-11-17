Open Week Onda: la Asl Lanciano Vasto Chieti in campo contro la violenza sulle donne

Dal 21 al 27 novembre la Asl Lanciano Vasto Chieti partecipa allâ€™Open Week Onda, iniziativa nazionale che coinvolge oltre 200 ospedali con Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza. Lâ€™obiettivo Ã¨ sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e offrire servizi gratuiti di prevenzione, informazione e supporto.

Negli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto saranno attivati info point, visite ginecologiche gratuite e spazi di ascolto, con la possibilitÃ di ricevere consulenze qualificate. Unâ€™occasione per prendersi cura della propria salute, conoscere i servizi disponibili e, quando necessario, chiedere aiuto in un contesto protetto.

Lâ€™Open Week Onda Ã¨ unâ€™iniziativa che unisce prevenzione e sensibilizzazione, rafforzando la rete di protezione e di accoglienza. La lotta alla violenza sulle donne passa anche attraverso la presenza di strutture sanitarie e istituzioni capaci di garantire ascolto, informazione e sostegno.

Per conoscere nel dettaglio date, orari e modalitÃ di prenotazione, Ã¨ possibile consultare il sito istituzionale della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Un messaggio forte e chiaro: la violenza contro le donne si combatte con la prevenzione, la formazione e la vicinanza delle istituzioni.

Servizio di Ercole d'Ercole