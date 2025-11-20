Campobasso: sgominata banda specializzata negli assalti ai bancomat

Un’organizzazione ben strutturata, con ruoli definiti e competenze specifiche, è stata smantellata dai Carabinieri di Campobasso. L’indagine ha ricostruito l’attività di un gruppo criminale che, partendo dalla provincia di Foggia, pianificava e realizzava assalti a sportelli bancomat in Molise, Puglia, Campania e Basilicata.

Gli investigatori hanno individuato il sodalizio dopo un colpo avvenuto a San Martino in Pensilis. Da quell’episodio sono emerse le modalità operative della banda: l’utilizzo di auto di grossa cilindrata rubate, poi sostituite una volta compromesse, e l’impiego di ordigni artigianali, le cosiddette “marmotte”, costruite da membri con esperienza in esplosivi.

Per guadagnare tempo durante l’azione, i malviventi simulavano un prelievo senza ritirare il denaro, bloccando lo sportello e creando una finestra utile all’inserimento dell’ordigno. Proprio grazie alle carte usate in queste operazioni è stato possibile risalire alla loro area di provenienza e intercettare uno dei veicoli impiegati nei colpi.

Tra aprile e agosto, il gruppo ha compiuto dieci assalti, cinque dei quali andati a segno, con un bottino complessivo di circa 200mila euro. In alcuni episodi, le esplosioni hanno provocato gravi ferite a tre componenti della banda. Tutti gli indagati risultano già noti alle forze dell’ordine e alcuni sono legati da vincoli familiari.

Le accuse contestate sono pesanti: associazione per delinquere aggravata dall’uso di esplosivi e furti pluriaggravati ai danni di istituti di credito.

Un’operazione che conferma l’impegno dell’Arma nel contrasto ai reati predatori e alla criminalità organizzata, con un’azione investigativa che ha permesso di ricostruire l’intera rete criminale e di interrompere una serie di assalti che avevano seminato paura e danni in più regioni del Sud.

Servizio di Ercole d'Ercole