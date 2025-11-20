PRG: il sindaco spiega la nomina del commissario ad acta

La conferenza stampa sul Piano Regolatore Generale questa volta è stata guidata dalla maggioranza. Il sindaco ha spiegato le ragioni che hanno portato alla nomina del commissario ad acta: circa quindici consiglieri comunali sono risultati incompatibili o inadempienti, rendendo impossibile procedere regolarmente.

Il primo cittadino ha fatto nomi e cognomi, sottolineando come la decisione sia stata assunta non per penalizzare qualcuno, ma come garanzia per tutti e soprattutto per assicurare il rispetto delle leggi che regolano un passaggio così delicato e importante della vita pubblica.

Il sindaco ha inoltre anticipato la data del prossimo consiglio comunale. In quella sede ogni singolo consigliere sarà chiamato a dichiarare la propria posizione, assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato. Si tratta di un passaggio tecnico imposto dalla normativa, necessario per completare l’iter che porta alla nomina del commissario.

Il presidente della commissione Ecologia e Ambiente, Nicola Di Ninni, ha rimarcato quanto tempo istituzionale sia stato dedicato al tema del PRG. Un impegno costante, ha spiegato, volto a far comprendere ai cittadini l’importanza del rispetto della legge e la necessità di affrontare con serietà un argomento che segna il futuro urbanistico della città.

La conferenza stampa ha voluto chiarire le ragioni di una scelta complessa ma necessaria, ribadendo che la nomina del commissario ad acta rappresenta una garanzia di legalità e trasparenza per l’intera comunità.

Il video integrale della conferenza stampa è visibile al link qui riportato → https://youtu.be/s8x9QI1Tay8

Servizio di Ercole d'Ercole



