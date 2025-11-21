San Salvo: L'istituto Comprensivo G. Rodari si prepara all’Open Day 2026

L’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di San Salvo si prepara all’Open Day 2026. La scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado apriranno le porte ai nuovi alunni e alle famiglie, con un’offerta formativa che unisce radici solide e sguardo al futuro.

La “Rodari” si conferma punto di riferimento per la comunità sansalvese. Innovazione e tradizione si fondono in un percorso educativo che mette al centro i ragazzi, con progetti e attività che spaziano dalle certificazioni linguistiche e informatiche fino allo sport, alla musica e ai programmi Erasmus.

La scuola si distingue per la capacità di offrire esperienze concrete e di qualità: laboratori, attività artistiche e scientifiche, percorsi di inclusione e di apertura internazionale. Un modello che ha reso la “Rodari” un’eccellenza riconosciuta, capace di accompagnare gli studenti nella crescita personale e culturale.

Grande attesa anche per il nuovo plesso in costruzione, che sarà pronto per il prossimo anno scolastico. Una struttura moderna e funzionale, pensata per garantire spazi adeguati e tecnologie all’avanguardia, a conferma dell’impegno costante verso un’istruzione di qualità.

L’Open Day diventa così un’occasione per mostrare alle famiglie non solo l’offerta formativa, ma anche la visione di una scuola che guarda lontano: formare cittadini consapevoli, preparati e pronti ad affrontare lavori altamente specializzati, senza perdere il legame con il territorio.

L’Istituto “Rodari” si prepara ad accogliere studenti e famiglie con un messaggio chiaro: la scuola è un laboratorio di futuro, dove competenze e valori si intrecciano per costruire una comunità più forte e consapevole. Tutte le date e le informazioni utili sull’Open Day sono disponibili sul sito istituzionale della scuola.

Servizio di Ercole d'Ercole