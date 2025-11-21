Assovasto e Regione Abruzzo insieme per welfare e lavoro

Assovasto e Regione Abruzzo hanno unito le forze in un incontro informativo che ha messo al centro il tema del welfare e del lavoro. Lâ€™assessore alle attivitÃ produttive Tiziana Magnacca e il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro Germano De Sanctis hanno illustrato i bandi del Fondo Sociale Europeo, con particolare attenzione alle opportunitÃ per aziende, giovani e disoccupati.

Il focus si Ã¨ concentrato sui fondi FSE, analizzando i bandi giÃ pubblicati e quelli chiusi. Un momento di sintesi utile a verificare lo stato delle misure e a valutare la possibilitÃ di proroghe, cosÃ¬ da garantire continuitÃ e accesso alle risorse europee.

Incontri come questo assumono un valore strategico: aiutano le imprese a sintonizzarsi con la macchina burocratica e a comprendere meglio le procedure di accesso ai fondi. Un passaggio fondamentale per trasformare le opportunitÃ in progetti concreti e sostenibili.

Ãˆ stata rimarcata anche lâ€™importanza della formazione: la conoscenza delle lingue, in particolare lâ€™inglese, e la digitalizzazione sono strumenti indispensabili. Essere sempre piÃ¹ specializzati facilita enormemente lâ€™ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e rafforza la competitivitÃ delle imprese.

Il workshop ha confermato lâ€™impegno di Assovasto e della Regione Abruzzo, sempre attenti ai tempi dello sviluppo e dellâ€™occupazione. Un percorso condiviso che punta a valorizzare le risorse europee e a trasformarle in opportunitÃ reali per il territorio e per le nuove generazioni.

Servizio di Ercole d'Ercole