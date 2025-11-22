San Salvo: “Oltre le parole” per la parità di genere nello sport

Si è svolto a San Salvo il convegno “Oltre le parole: parità di genere e diritti nello sport, le azioni positive”, inserito nell’iniziativa “Donne in Corsa”. L’evento ha visto la partecipazione di istituzioni e associazioni del territorio, con l’obiettivo di promuovere la parità di genere nello sport attraverso azioni concrete e condivise. Madrina dell’incontro Lara Lugli, ex pallavolista e giornalista, che ha portato la sua testimonianza di atleta e di donna impegnata per i diritti.

Il convegno ha messo al centro il tema della parità di genere, sottolineando come lo sport possa diventare un potente strumento di educazione e prevenzione. Non solo competizione, ma anche occasione di crescita, rispetto e inclusione. Le esperienze raccontate hanno mostrato come la pratica sportiva possa abbattere stereotipi e favorire l’uguaglianza tra uomini e donne.

Fondamentale la metodologia scelta: un lavoro di rete che coinvolge istituzioni e associazioni del territorio. L’obiettivo è costruire un’iniziativa congiunta e duratura, capace di incidere davvero sulla cultura sportiva e sociale. La collaborazione tra realtà diverse è stata considerata un elemento chiave per radicare il cambiamento e renderlo stabile nel tempo.

Il progetto “Donne in Corsa” si arricchisce così di un nuovo tassello, con un convegno che ha dato voce a esperienze, testimonianze e proposte. Lo sport diventa strumento di unione e di cittadinanza attiva, capace di rafforzare i diritti e di valorizzare il ruolo delle donne in ogni disciplina.

“Oltre le parole” ha rappresentato per San Salvo un momento di confronto e di impegno concreto. La sfida è trasformare le idee in azioni positive, rendendo lo sport un terreno di uguaglianza e di speranza. Un percorso che parte dal territorio, ma guarda lontano, con l’ambizione di costruire una società più giusta e inclusiva.

Servizio di Ercole d'Ercole