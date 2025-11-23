San Salvo: “Donne in Corsa”, la città corre per la parità di genere

La città si è trasformata in un palcoscenico di sport e inclusione con la manifestazione Donne in Corsa. Un appuntamento che ha unito atleti, famiglie e associazioni, diventando un simbolo di partecipazione collettiva e di cittadinanza attiva. La corsa ha portato in strada centinaia di persone, confermando la capacità di San Salvo di trasformare lo sport in un linguaggio universale di festa e di impegno.

La gara podistica “La Corsa non solo in Rosa” ha visto un fiume di partecipanti attraversare il centro cittadino lungo un circuito di circa 9 km. Atleti, appassionati e semplici cittadini hanno corso fianco a fianco, dimostrando come lo sport sappia abbattere barriere e creare comunità. La grande partecipazione ha reso visibile la forza dello sport come strumento di aggregazione, capace di trasformare le strade in un grande spazio di condivisione e di entusiasmo.

L’organizzazione ha garantito un percorso sicuro e regolato, con cronometraggio elettronico e numeri di gara personalizzati. La gestione della viabilità ha permesso di vivere la corsa in piena serenità, trasformando il centro cittadino in un luogo dedicato interamente ai partecipanti. La precisione tecnica e la cura logistica hanno reso l’evento non solo una gara, ma un’esperienza collettiva che ha coinvolto tutta la città.

A rendere ancora più coinvolgente la manifestazione, le esibizioni del gruppo Trady Dance hanno portato ritmo, energia e spettacolo. Le coreografie hanno accompagnato la corsa con entusiasmo e creatività, trasformando l’evento sportivo in una vera festa di comunità. Il contributo artistico ha dato colore e vitalità alla giornata, sottolineando come sport e cultura possano intrecciarsi per trasmettere un messaggio di inclusione e partecipazione.

Ma Donne in Corsa non è solo sport: è anche un progetto che affronta il paradosso dello sport stesso. Da un lato, lo sport è considerato un terreno di inclusione, di rispetto e di pari opportunità; dall’altro, la discriminazione di genere resta forte e radicata, con differenze di visibilità, riconoscimento economico e ostacoli culturali che ancora limitano la piena partecipazione delle donne. La manifestazione nasce proprio per ribaltare questo paradosso, trasformando la corsa in un messaggio concreto di uguaglianza e di cittadinanza attiva.

La grande partecipazione di cittadini e associazioni ha confermato l’importanza dell’iniziativa per San Salvo. Una risposta corale che ha dato forza al messaggio di uguaglianza e di comunità, rendendo la corsa un simbolo di coesione e di speranza. L’evento ha dimostrato che la città sa correre insieme, con energia e con cuore, per ribadire che la parità di genere è una sfida che riguarda tutti.

Donne in Corsa si conferma così un appuntamento centrale per San Salvo: un evento che unisce sport, cultura e inclusione, trasformando la corsa in un momento di festa e di impegno civile. La città ha dimostrato ancora una volta di saper correre insieme, con entusiasmo e determinazione, per costruire un futuro più giusto e più equo.

Servizio di Ercole d'Ercole