San Salvo, PRG: incompatibilità, aula abbandonata e commissario ad acta

Sul Piano Regolatore Generale si consuma lo scontro politico in consiglio comunale: da una parte la maggioranza, intenzionata a nominare un commissario ad acta per superare lo stallo; dall’altra la minoranza, decisa a discutere il PRG in aula. A imporre la direzione del dibattito è stata la legge sulla trasparenza, che obbliga ogni consigliere a dichiarare la propria compatibilità o incompatibilità, estesa anche ai parenti e affini fino al quarto grado, per evitare conflitti di interesse nelle decisioni urbanistiche.

È su questo punto che la seduta si è infiammata, durante la trattazione del punto 3 dell’ordine del giorno. Alcune dichiarazioni sono risultate incomplete, mentre parte dei consiglieri ha sostenuto che la verifica dovesse essere svolta dagli uffici tecnici del Comune. La maggioranza ha percepito queste obiezioni come un atteggiamento di ostruzionismo, alla luce dei numerosi consigli comunali già convocati sull’argomento.

Il dibattito ha visto toni accesi e accuse reciproche. Al momento della dichiarazione, i consiglieri di maggioranza hanno scelto di esprimersi, assumendosi la responsabilità prevista dalla legge. La minoranza, invece, ad eccezione di Marika Bolognese che si è subito dichiarata incompatibile, ha preferito non pronunciarsi e ha abbandonato l’aula.

La seduta si è conclusa con la dichiarazione di incompatibilità di tutti i consiglieri di maggioranza, che non sono risultati idonei a trattare l’argomento. Non era in programma il voto sul PRG, ma alla luce di questa incompatibilità si presume che ora la “patata bollente” passi nelle mani di un commissario ad acta, salvo ricorsi al TAR che potrebbero spostare il confronto dal piano politico a quello giudiziario.

Servizio di Ercole d'Ercole