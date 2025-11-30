Figlie della Croce, dopo 146 anni si chiude l'esperienza missionaria a Vasto

Â«Grazie per la cura che avete costantemente profuso a servizio di intere generazioni di vastesi, nella loro formazione umana, culturale e per l'esempio di generositÃ e di altruismo che avete esercitato nelle tante opere di caritÃ realizzate in questo lungo cammino nella nostra cittÃ Â».

Con queste parole l'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, al termine della celebrazione eucaristica presieduta ieri, 28 novembre 2025, nella Concattedrale di San Giuseppe dal parroco Don Luca Corazzari, ha portato il saluto della comunitÃ cittadina alla congregazione Figlie della Croce, che chiudono la missione locale a causa di mancanza di nuove professioni religiose.

Il loro percorso prese avvio il 16 aprile del 1879, quando su invito dell'arcivescovo di Chieti, Mons. Ruffo, tre suore, accompagnate dalla Superiora generale suor St. Roger, iniziarono la loro missione nel Palazzo Tiberi in via Laccetti. Successivamente, nel 1886, a causa della sede insufficiente ad accogliere coloro che desideravano beneficiare dell'opera delle suore, si trasferirono in via Lago, nella casa donata dal canonico Giacomo Tommasi, che venne distrutta a seguito della frana del 1956. Il 29 settembre del 1959 veniva inaugurato il nuovo Istituto delle Figlie della Croce in via Madonna dellâ€™Asilo.

Â«Continueremo a pregare con voi e per voi, perchÃ© il nostro affetto per questa cittÃ non cesserÃ con la chiusura della missione", ha assicurato Sr Anna Maria Di Pietro, Madre Provinciale, a cui l'assessore Della Gatta, a nome del sindaco Francesco Menna e dell'intera cittadinanza, ha fatto dono di un'opera d'arte in ceramica rappresentante uno scorcio di Vasto.

Â«Quando l'ammirerete - ha concluso l'assessore Della Gatta - farete memoria viva di una comunitÃ in cui tanti continueranno ad esservi grati per quanto avete donato con instancabile senso di prossimitÃ Â».