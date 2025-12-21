Partecipa a IlTrigno.net

Auto nel canale, 42enne perde la vita

L'incidente a San Salvo Marina

redazione
AttualitÃ 
Non ce l'ha fatta il 42enne residente a Monteodorisio coinvolto nell'incidente avvenuto nella serata di sabato in territorio di San Salvo, zona Marina.

Agron Radici, di origini albanesi, residente nel piccolo centro del Vastese, si trovava a bordo della sua Audi A4 in via Enrico Berlinguer. Per cause in corso di accertamento la vettura p finita  in un canale di scolo delle acque bianche. 

Sul posto sono intervenuti, assieme agli operatori sanitari del 118,  i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto. Agron Radici Ã¨ stato trasportato d'urgenza all'Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Sull'episodio indagano i Carabinieri.

