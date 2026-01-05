"Vantarsi di non alzare le tasse è inutile se la città cade a pezzi. Dove finiscono i soldi dei cittadini?”

Le consigliere comunali del Partito Democratico, Emanuela Tascone e Michela Torricella, intervengono congiuntamente per replicare ai recenti proclami della maggioranza in merito alla stabilità delle aliquote IMU. Se da un lato l’Amministrazione rivendica la scelta di non aver ritoccato le tasse, dall’altro le consigliere sollevano un interrogativo centrale: la qualità della spesa pubblica.

“Abbiamo assistito ai soliti toni trionfalistici della maggioranza che si vanta di non aver aumentato l’IMU,” dichiarano Tascone e Torricella. “Ma la vera domanda che i cittadini si pongono, e che noi giriamo all’amministrazione, è una sola: che fine fanno questi soldi? Perché a fronte di entrate costanti, la qualità della manutenzione urbana è scesa a livelli inaccettabili.”

Le esponenti dem sottolineano come la situazione del decoro urbano e delle infrastrutture sia ormai critica: dal punto di vista della manutenzione stradale buche e asfalto ammalorato rappresentano un pericolo quotidiano per automobilisti e pedoni; rispetto al verde pubblico parchi e aree comuni appaiono trascurati dando un’immagine di abbandono alla nostra città.

Una gestione ordinaria che sembra essere diventata straordinaria, con tempi di intervento biblici.

“Non basta non alzare le aliquote per amministrare bene,” incalzano le consigliere. “Un’amministrazione oculata deve garantire che ogni euro versato dai contribuenti torni alla comunità sotto forma di servizi efficienti e sicurezza. Oggi, invece, vediamo una città ferma, dove la manutenzione è ridotta ai minimi termini e il degrado avanza indisturbato.”

Tascone e Torricella concludono con una richiesta di impegno: “Chiediamo alla maggioranza di uscire dalla propaganda continua: i cittadini pagano l'IMU e hanno il diritto di vivere in una città curata, sicura e dignitosa. Al momento, i fatti dicono il contrario”.

Emanuela Tascone e Michela Torricella

Gruppo Consiliare Partito Democratico San Salvo