Azione Cattolica Santa Maria Maggiore Vasto, intitolazione della sede a Valter Marinucci

Lâ€™Azione Cattolica della Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Vasto si prepara a vivere, nel giorno dellâ€™Epifania, un appuntamento per altamente simbolico.
Dopo la Santa Messa delle 18:00, con il tradizionale "bacio del Bambinello", gli associati si ritroveranno all'esterno della chiesa per la cerimonia di intitolazione della sede, appena ristrutturata esternamente, a Valter Marinucci, sostenitore instancabile della Azione cattolica parrocchiale con lo scoprimento di una targa.
A seguire la consegna del presidente parrocchiale Giuseppe Ronzitti delle tessere per il nuovo anno sociale.
InterverrÃ la presidente diocesana Chieti-Vasto di Azione Cattolica, Emanuela Pedone.