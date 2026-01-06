A San Salvo la Tombola Umana “Aspettando la Befana”: tanto divertimento e tanti premi donati dalle attività della città

Un successo di pubblico e partecipazione anche per la 6ª edizione della Tombola Umana “ Aspettando la Bafana” organizzata dalla Proloco San Salvo con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale. Gli spalti della palestra di via Verdi pieni, di famiglie munite di cartelle, per provare a vincere i numerosissimi premi messi in palio grazie alle donazioni delle attività de San Salvo ( 137 sono state le adesioni e ognuno ha contribuito come meglio credeva e poteva).

Sul tappeto il maxi tabellone e i 90 numeri umani che si sono prestati a figurare e leggere un detto dialettale. Mario Torricella ha condotto con grande dinamismo e la sua carica di simpatia, facendo ridere e divertire anche chi non è riuscito a vincere premi ma sicuramente ha partecipato passando una serata allegra e spensierata insieme alla comunità Sansalvese e alla Proloco. Il Sindaco Emanuela De Nicolis ha presenziato estraendo il primo numero, successivamente durante la serata c’è stato l’arrivo della Befana che ha consegnato caramelle ai bambini ( … e non solo!!)