"Dal Vanità delle vanità al Verbo che informa: Qohelet, San Francesco di Sales e il giornalismo del futuro", l'incontro a San Salvo

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 24 gennaio, nella cornice della Sala Leone Balduzzi della “Porta della Terra" a San Salvo, il convegno “Dal Vanità delle vanità al Verbo che informa: Qohelet, San Francesco di Sales e il giornalismo del futuro”, organizzato in occasione della Festa di San Francesco di Sales, Patrono dei Giornalisti.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Vastese della Stampa, dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo e dall’Associazione Nazionale Forense, con il patrocinio del Comune di San Salvo, ha registrato una partecipazione numerosa.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale sono stati il presidente del Consiglio comunale, Tiziana Magnacca, e la consigliera delegata alla Cultura, Maria Travaglini, a nome anche del sindaco Emanuela De Nicolis, sottolineando l’attenzione della città di San Salvo verso il valore dell’informazione, della cultura e il ruolo sociale del giornalismo.

Dopo i saluti istituzionali, sono intervenuti n i relatori:

• Avv. Giampaolo Di Marco

• Don Nicola Del Bianco

• P.D. Denis Costanzo

• Giuseppe Galasso

Il dibattito, moderato dalla giornalista Maria Napolitano, ha offerto un confronto intenso e partecipato sui temi della responsabilità dell’informazione, del rapporto tra fede e ragione e delle sfide poste dalla digitalizzazione.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il volume consegnato a Papa Leone XIV in occasione del Giubileo del Lavoro, dal titolo “Le professioni intellettuali nell’era della digitalizzazione per il bene comune”, arricchendo ulteriormente la riflessione sul legame tra etica, comunicazione e innovazione tecnologica.

La giornata si è conclusa con la Santa Messa presso la Chiesa di San Giuseppe, momento spirituale dedicato ai giornalisti e agli operatori della comunicazione.

«L’Associazione Vastese della Stampa è grata alla comunità di San Salvo per aver accolto l’associazione e i suoi soci in un confronto su temi delicati per il tempo presente e quello futuro. Fede e ragione vivono in un unico pensiero nella ricorrenza di San Francesco di Sales, anche grazie al messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata delle Comunicazioni Sociali», ha dichiarato l’avv. Giampaolo Di Marco, Presidente dell’Associazione Vastese della Stampa (1957).

Foto Antonino Vicoli