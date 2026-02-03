Giovani Democratici, Saverio Gileno coordinatore nazionale della Segreteria con delega a Politiche industriali e Sviluppo economico

Nel corso dell'ultima riunione della Direzione nazionale, è stato ufficializzato il voto che ha elettol'abruzzese Saverio Gileno coordinatore nazionale della Segreteria dei Giovani Democratici, incarico già annunciato durante il congresso nazionale di novembre, con in aggiunta la delega alle Politiche industriali e allo Sviluppo economico.

Una delega strategica assegnata a Gileno - anche segretario regionale dei GD Abruzzo, votata all’unanimità da tutta la direzione nazionale, che vede come componenti anche gli abruzzesi Claudio Mastrangelo, Silvia Sbaraglia, Pia Finoli e la presenza di Emanuele Castigliego - che mette al centro i temi del lavoro, della struttura produttiva del Paese, della transizione ecologica e della giustizia sociale, in una fase segnata da crisi industriali, delocalizzazioni e crescente precarietà generazionale.

“È un impegno importante e una grande responsabilità che considero anche un riconoscimento politico per l’Abruzzo. Porterò in segreteria nazionale l’esperienza di una terra che conosce bene cosa significhi lottare per il lavoro, per restare e per non essere lasciata indietro” dichiara Gileno che nel corso del suo intervento ha letto parte della Lettera di Ennio Flaiano a Scarpitti che descrive gli abruzzesi.

“La nostra regione continuerà a essere la mia priorità: costruire un percorso solido per dare un giusto governo e un futuro giusto all’Abruzzo e alla nostra generazione. La delega alle politiche industriali assume un valore particolarmente concreto proprio per il territorio abruzzese, segnato da numerose vertenze aperte e da una trasformazione profonda del sistema industriale e produttivo, a partire dallo stabilimento ex Sevel di Stellantis e dall’intero indotto automotive, fino alle difficoltà di molte realtà medie e piccole. Serve una vera politica industriale nazionale – prosegue il segretario Dem – che unisca innovazione, occupazione stabile e transizione ecologica. La riconversione produttiva deve essere sociale e solidale: non può lasciare soli i lavoratori e i territori. Ai Giovani Democratici spetta il compito di tenere insieme sviluppo, diritti e sostenibilità, costruendo risposte all’altezza della crisi industriale e climatica”.

L’impegno nazionale si intreccerà con quello regionale: rafforzare l’organizzazione, sostenere le comunità locali e lavorare fin da subito a un percorso politico credibile in vista delle prossime elezioni regionali, per costruire una nuova classe dirigente e una prospettiva di governo capace di rimettere al centro giovani, lavoro e futuro.