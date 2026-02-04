Nuovo bando per far fronte alla carenza di tecnici di radiologia al 'San Pio' di Vasto

Un nuovo bando per assunzioni a tempo determinato e nell'immediato l’acquisizione di professionisti facendo ricorso ad altre graduatorie già attive presso altre Aziende sanitarie.

Queste le azioni intraprese dalla Asl Lanciano Vasto Chieti per far fronte alla carenza di tecnici di radiologia dell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, dove l’organico soffre per via di pensionamenti e trasferimenti.

“In giornata viene pubblicato questo nuovo avviso che ci auguriamo possa darci le risposte attese - chiarisce il direttore generale Mauro Palmieri - diversamente da come si sono concluse le tre procedure esperite nel 2025. Lo scorrimento delle graduatorie ha portato all’assunzione di 3 unità, di cui una sola ha accettato Vasto come sede; si è riproposto il fenomeno già noto dell’indisponibilità di alcuni professionisti a un pendolarismo che mal si concilia con esigenze di altra natura. Con questa nuova procedura assumiamo 4 unità, impegnandoci fortemente nel proporre le migliori soluzioni organizzative possibili per favorire l’assegnazione a Vasto.

Nell’incontro che ho avuto con il Coordinatore dei tecnici Luca Santilli e il Direttore Maria Amato ho ribadito la vicinanza della Direzione al personale, di cui apprezziamo lo spirito di servizio, e sottolineato l’impegno nel dare rinforzi nel giro di qualche settimana, il tempo necessario per portare a conclusione la nuova procedura di reclutamento.

Resta, comunque, massimo l’impegno a garantire all’Ospedale ‘San Pio’ le condizioni per prestare la doverosa assistenza ai cittadini del comprensorio, sia in ospedale che in ambito territoriale.

Come programmato da tempo, sono stato in città e nei comuni limitrofi per verificare l'avanzamento dei lavori delle Case di Comunità e per un sopralluogo in ospedale, dove a breve sarà avviato il cantiere per la riqualificazione del Pronto Soccorso, con la novità della dotazione di letti tecnici, e di Cardiologia e Utic. Fra qualche settimana saranno presentati i progetti e aperti i cantieri. Si tratta di opere necessarie per dare dignità ad attività che hanno un ruolo fondamentale nella nostra offerta sanitaria, perché la transizione verso la costruzione del nuovo ospedale non esclude opere doverose per accogliere i pazienti in ambienti più decorosi e meglio organizzati. La qualità dei nostri professionisti va supportata anche offrendo loro ambienti idonei e accoglienti se vogliamo davvero essere attrattivi e rilanciare la nostra offerta”.

Case di comunità. Nel corso del sopralluogo di questa mattina Palmieri ha verificato anche lo stato di avanzamento dei lavori a San Salvo e Casalbordino, che rappresentano le realizzazioni maggiormente impegnative. Al fine di definire i tempi per la conclusione delle opere, è previsto per la prossima settimana un incontro con i direttori dei lavori e le imprese appaltatrici.