Comando provinciale Vigili del Fuoco, Giampaolo Lampis è il nuovo comandante

Cambio al vertice al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti.

Nella mattinata del 3 febbraio si è tenuto presso la sede centrale di Via Masci il passaggio delle consegne per il cambio al vertice dei Vigili del fuoco della provincia di Chieti. Dopo dieci mesi di reggenza l’Ing. Luca Verna, ringranziando tutto il personale per la collaborazione puntualmente ricevuta, lascia il Comando dei Vigili del fuoco di Chieti, continuando a ricoprire l’incarico di Comandante dei Vigili del fuoco di Pescara. La guida del Comando dei Vigili del fuoco della provincia di Chieti è stata affidata al Primo Dirigente, Ing. Giampaolo Lampis, laureato in Ingegneria civile idraulica nella facoltà di Cagliari e nominato primo dirigente nel gennaio 2021, ha svolto il suo primo incarico dirigenziale come vicario del Comando di Cagliari e dal 20 dicembre 2023 ha assunto l’incarico di Comandante dei Vigili del fuoco della provincia di Nuoro da cui proviene. Lampis è stato nominato funzionario direttivo nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994 e assegnato al Comando provinciale di Cagliari nel 1995 dove ha svolto, tra i diversi incarichi, anche quello di vice comandante. Durante il servizio a Cagliari, ha partecipato assumendone anche il coordinamento a numerosi interventi di soccorso.

Ha partecipato a diverse emergenze: l'alluvione di Uta, Assemini e Capoterra nel novembre 1999, l'alluvione di Villagrande Strisaili nel dicembre 2004, l'alluvione di Capoterra e Campidano di Cagliari ottobre 2008, il terremoto dell'Aquila nel 2009-2011, dell'Emilia Romagna nel 2012 e del Centro Italia (Amatrice) nel 2016-2017, l'alluvione del Medio Campidano nel 2013, l'alluvione a Cagliari, Assemini, Capoterra e Uta nell'ottobre 2018, l'alluvione di Bitti nel novembre 2020. Inoltre, ha svolto funzioni di direzione delle operazioni di soccorso nei gravi incendi boschivi e di interfaccia e nei rilevanti eventi meteorologici che nel biennio 2024–2025 hanno interessato il territorio provinciale di Nuoro. In particolare, nel 2024 gli incendi hanno coinvolto i Comuni di Orotelli, Orani, Oniferi, Benetutti, Orune e Nuoro, mentre nel 2025 hanno interessato Orosei e Cardedu.

Nello stesso biennio, si è occupato del coordinamento delle operazioni di soccorso per i gravi eventi meteorologici hanno colpito Bosa, Budoni, San Teodoro e Dorgali e, più recentemente, la costa orientale sarda e l’Ogliastra durante il passaggio del ciclone “Harry”, determinando un impegno straordinario delle squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro in operazioni di salvataggio, messa in sicurezza, prosciugamento e supporto alla popolazione. Nel primo saluto al personale il Comandante Lampis, dopo aver espresso la sua soddisfazione per l’inizio di una nuova esperienza lavorativa in una regione e in una provincia di cui ha sempre apprezzato l’ospitalità e il calore umano della gente, nonchè le bellezze naturalistiche del territorio, ha rivolto un ringraziamento alle donne e agli uomini del Comando della provincia di Chieti, per la professionalità, la dedizione e lo spirito di servizio sin qui dimostrati, e con la certezza che il Comando continuerà a operare con costante impegno al servizio della collettività, sotto la protezione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.