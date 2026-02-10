Dolore e costernazione per la scomparsa di Simona Scoccola

Si Ã¨ spenta prematuramente, all'etÃ di 36 anni, Simona Scoccola, professionista conosciuta e stimata tra Campobasso e il Basso Abruzzo, moglie dellâ€™odontoiatra Andrea Eliseo, con cui condivideva l'attivitÃ lavorativa nel Centro Odontoiatrico Eliseo, con sedi nel capoluogo regionale molisano, a Roma e a San Salvo.

Un male incurabile, in pochi mesi, ha strappato Simona all'affetto dei suoi cari.

I funerali saranno celebrati martedÃ¬ 10 febbraio, alle ore 11, nella Chiesa del Sacro Cuore dei Padri Cappuccini a Campobasso.