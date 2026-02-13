Abruzzo–Leopoli, la solidarietà sale a bordo: Tua dona 8 autobus Euro 5

Quando la solidarietà diventa operativa, si misura nei fatti. Tua avvia la donazione di 8 autobus alla Municipalità di Leopoli (Lviv), in Ucraina: un intervento concreto a sostegno del trasporto pubblico locale, in un momento in cui garantire la mobilità significa garantire servizi, lavoro, scuola e assistenza.

L’iniziativa nasce dal programma di rinnovo della flotta e trasforma un passaggio gestionale ordinario in un’azione di mutuo soccorso tra istituzioni.

I mezzi destinati alla donazione sono 8 autobus interurbani Euro 5, lunghi 12 metri, immatricolati nel 2008, selezionati perché ancora efficienti e pronti a rientrare in servizio e perché coerenti con i requisiti tecnici e normativi richiesti dalla municipalità ucraina.

Tra martedì e mercoledì una delegazione ucraina è stata in Abruzzo per una visita tecnica nelle diverse sedi di Tua: sopralluoghi e verifiche sui veicoli e completamento degli adempimenti propedeutici alle successive fasi amministrative e logistiche.

L’operazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del presidente Tua Gabriele De Angelis e del direttore generale Tua Maxmilian Di Pasquale, a conferma del valore istituzionale dell’iniziativa e della collaborazione tra enti. Presente anche l’assessore regionale Tiziana Magnacca.

«Questa iniziativa – dichiara Gabriele De Angelis, presidente di Tua – è un gesto concreto di solidarietà e di mutuo soccorso tra comunità e istituzioni. Mettiamo a disposizione autobus ancora efficienti e pronti a entrare in servizio a Leopoli, dopo la visita tecnica svolta insieme alla delegazione ucraina nelle nostre sedi. Abbiamo lavorato con la massima attenzione a sicurezza, trasparenza e tracciabilità, perché un aiuto vero deve essere anche chiaro e verificabile. E c’è un messaggio che vogliamo lanciare: il trasporto pubblico locale è ovunque un settore strategico. Tiene insieme le città, garantisce accesso ai servizi essenziali, sostiene la coesione sociale e riduce le fragilità. Per questo – continua il presidente Tua - va curato, sostenuto e potenziato, a maggior ragione nei momenti più difficili. Ringrazio il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per aver presenziato e per il sostegno istituzionale all’iniziativa: dal rinnovo flotta nasce un aiuto tangibile, capace di mettere in movimento solidarietà e responsabilità».

Sull’iniziativa è intervenuto anche l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis: “La donazione degli autobus all’Ucraina rappresenta un gesto concreto di solidarietà e vicinanza da parte dell’Abruzzo e della Tua a una popolazione che continua a vivere una fase drammatica. Attraverso questo intervento, contribuiamo a garantire servizi essenziali per la mobilità quotidiana, sostenendo la ripresa delle attività sociali ed economiche nei territori colpiti dal conflitto. Si tratta di un’iniziativa dal forte valore umano e istituzionale, che testimonia come il sistema dei trasporti pubblici possa essere anche strumento di cooperazione, responsabilità e impegno civile. Ringrazio Tua per la professionalità e la sensibilità dimostrate, e tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione, esempio virtuoso di collaborazione tra enti e istituzioni”.

La delegazione ucraina comprende rappresentanti istituzionali e tecnici, tra cui Andriy Moskalenko, primo vicesindaco – vicesindaco con delega allo Sviluppo Economico della città di Leopoli, Oleh Zabarylo, direttore del dipartimento Mobilità e Infrastrutture Stradali del Consiglio Comunale di Leopoli e Iryna Ivanyshyn, vicedirettrice per i Progetti Internazionali e lo Sviluppo della municipal enterprise “Lvivelectrotrans”. A conclusione dell’incontro è stato sottoscritto un documento formale tra Tua e i rappresentanti ucraini, che definisce e disciplina l’accordo di donazione dei mezzi e i successivi passaggi operativi.