Ufficiale l'ingresso di San Salvo in Ecolan

Il Consiglio comunale di San Salvo ha approvato nella seduta odierna la deliberazione relativa all’ingresso dell’Ente nella compagine societaria della società pubblica Ecolan S.p.A. e al conseguente affidamento in house providing del servizio integrato di igiene urbana per la durata di 10 anni.

La decisione - si evidenzia in una nota diramata da palazzo di città - rappresenta una scelta amministrativa strategica che consentirà al Comune di rafforzare il servizio sulla gestione dell’intero ciclo dei rifiuti e garantendo continuità organizzativa e stabilità gestionale nel lungo periodo.

L’operazione prevede la sottoscrizione, da parte del Comune di San Salvo, di 4.785 azioni della società, per un investimento patrimoniale iniziale pari a € 15.054,66, mentre il corrispettivo annuo iniziale per il servizio di igiene urbana e conferimento dei rifiuti è stimato in € 3.075.883 oltre IVA".

“Il nuovo modello gestionale consentirà inoltre l’integrazione nel contratto di ulteriori servizi, tra cui il livellamento e la pulizia della spiaggia libera, la pulizia dei tombini, nonché i servizi di disinfestazione e derattizzazione, attualmente a carico del servizio manutenzione comunale. L’inserimento di tali attività all’interno del servizio integrato di igiene urbana consentirà una maggiore efficienza operativa e genererà un risparmio stimato in oltre 100.000 euro annui per le casse comunali”, dichiara l’assessore all’Ambiente Tony Faga.

“Il Piano Economico Finanziario dell’affidamento prevede inoltre un significativo programma di investimenti in mezzi e attrezzature, finalizzato al miglioramento degli standard qualitativi del servizio, all’incremento dei livelli di raccolta differenziata e al rafforzamento dell’efficienza operativa. Tra gli obiettivi strategici del nuovo affidamento rientra anche l’introduzione e il progressivo sviluppo della raccolta puntuale, che consentirà nel tempo di correlare in modo sempre più diretto il costo del servizio ai quantitativi effettivamente conferiti, incentivando comportamenti virtuosi e una maggiore responsabilizzazione ambientale” dichiara il presidente della Commissione Ecologia e Ambiente Nicola Di Ninni.

“Con l’approvazione della deliberazione, il Comune di San Salvo compie un passo significativo verso un modello gestionale più integrato, sostenibile e orientato al miglioramento continuo della qualità dei servizi ambientali, con l’obiettivo di garantire ai cittadini efficienza operativa, maggiore tutela ambientale e una gestione sempre più moderna e organizzata del ciclo dei rifiuti, considerando inoltre un risparmio pro-capite già certificato dal PEF 2023 relativo ai costi dei principali gestori nel territorio abruzzese” dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis.