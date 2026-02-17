Arresto cardiaco, ecco le manovre in emergenza

Addestrati per un intervento in emergenza in caso di problemi cardiaci. Questa la finalità del corso di BLSD rivolto a pazienti emofilici e famigliari organizzato dal Dipartimento di Emergenza della Asl Lanciano Vasto Chieti in collaborazione con l’associazione AMARE Malattie Rare Ematologiche per diffondere competenze essenziali per il riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco e l’avvio delle manovre salvavita.

“L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la gestione dell’emergenza non riguarda solo gli operatori sanitari, ma anche cittadini informati e formati - sottolinea il Direttore del Dipartimento Emmanuele Tafuri - . Per chi convive con una patologia cronica, acquisire competenze di BLSD significa aumentare autonomia, sicurezza e capacità di affrontare situazioni critiche, riducendo paura e senso di impotenza.”

Il corso ha rappresentato anche un importante momento di confronto e partecipazione attiva, valorizzando il ruolo di pazienti e familiari come parte integrante del percorso di cura ed è stato strutturato in una prima parte teorica dedicata allo studio dell’attività e della funzionalità cardiaca e respiratoria, con particolare attenzione alle principali anomalie che rendono necessario l’utilizzo del defibrillatore.

A seguire si è svolta la parte pratica, durante la quale i partecipanti sono stati suddivisi in gruppi e, con l’ausilio di manichini didattici, hanno effettuato esercitazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare, come il massaggio cardiaco esterno, il corretto posizionamento e l’utilizzo del defibrillatore.

Il corso è stato diretto da Michele Cozza, coordinatore 118, coadiuvato dagli istruttori Nicolino Saraullo e Christian Cellucci del 118 di Chieti.



