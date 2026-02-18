Cavi elettrici tagliati sulla Linea ferroviaria Adriatica, ipotesi sabotaggio

Ipotesi sabotaggio per l'episodio dei cavi elettrici danneggiati lungo la linea ferroviaria Adriatica, verificatosi nel pomeriggio di lunedÃ¬ 16 febbraio con conseguenti ritardi e disagi nella circolazione dei treni.

La Questura di Chieti, con il supporto di Ferrovie dello Stato, indaga sull'accaduto, concentrato nel tratto compreso tra Casalbordino e Fossacesia, come si legge sull'Agi.

Disagi e ritardi sono andati avanti per tutto il pomeriggio e la serata e solo a tarda notte la circolazione ferroviaria Ã¨ tornata alla regolaritÃ .