Dolore e costernazione per la scomparsa di Tiziana Spadaccini

Dolore e sentimenti di commozione per la prematura scomparsa, all'etÃ di 65 anni, di Tiziana Spadaccini, stimata e apprezzata a Vasto, dirigente della Asl Lanciano Vasto Chieti e componente del Coro Polifonico â€˜Bernardino Lupacchino dal Vastoâ€™.

Il messaggio di cordoglio della Asl: "Non si Ã¨ risparmiata mai e nei vari ruoli che ha ricoperto ha messo tutta se stessa, sempre. E sempre con la stessa fiera ostinazione. Quella forza, ne siamo certi, Tiziana Spadaccini l'ha messa in campo anche contro il male che l'aveva aggredita mesi addietro, che alla fine l'ha vinta e portata via.

A noi restano lo sconcerto e la profonda tristezza per aver perso "una di noi", che pure si era spesa moltissimo al tempo della fusione delle due ex Asl, portando un contributo di esperienza e competenza. Attualmente dirigeva l'UnitÃ operativa complessa Governo delle attivitÃ amministrative dei presidi ospedalieri.

Ne ricorderemo il temperamento, la capacitÃ di ricominciare e rimettersi in gioco, la passione per quello che faceva, compreso il canto nel coro che le aveva riacceso un guizzo negli occhi dopo la perdita del suo amato Nicola.

Ai figli, che ha messo sempre al primo posto, e ai familiari tutti giungano i sentimenti di cordoglio e affettuosa vicinanza della Direzione strategica e dei dipendenti della Asl Lanciano Vasto Chieti".