Cup e attivitÃ  ridotte: "Si indeboliscono i servizi e si mettono a rischio i lavoratori"

Â«Quella che viene presentata come una gara regionale â€“ ma che nei fatti sta producendo effetti differenti da azienda ad azienda â€“ rischia di tradursi in unâ€™operazione che penalizza pesantemente cittadini e lavoratori della Asl Lanciano-Vasto-ChietiÂ»: Ã¨ quanto dichiara Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale-

Â«Per la nostra Asl si parla di una riduzione superiore al 20% degli ordinativi di fornitura e delle postazioni operative del servizio CUP - spiega Taglieri -. Non Ã¨ un dettaglio tecnico, ma una scelta che incide direttamente sullâ€™accesso alle prestazioni sanitarie. Il CUP Ã¨ il primo punto di contatto tra cittadino e sistema sanitario: ridurne la capacitÃ operativa significa rallentare le prenotazioni e aumentare i disagi sui territori.

A rendere il quadro ancora piÃ¹ critico Ã¨ un elemento che non puÃ² essere ignorato. Lâ€™operatore economico aggiudicatario ha vinto con unâ€™offerta economicamente piÃ¹ onerosa proprio perchÃ© fondata su una relazione tecnica di 45 pagine che prevedeva un miglioramento strutturale del servizio, lâ€™introduzione di specifiche prescrizioni organizzative e un innalzamento degli standard qualitativi. Oggi, perÃ², nelle realtÃ dove il nuovo assetto Ã¨ partito, quelle misure non risultano concretamente attuate.

Siamo davanti a un paradosso evidente â€“ evidenzia il consigliere regionale del M5S â€“: si sostengono maggiori costi di gara sulla base di un progetto migliorativo che, nei fatti, non viene realizzato. Se le prescrizioni contenute nella relazione tecnica non trovano applicazione, il risultato Ã¨ semplice: maggior esborso di risorse pubbliche senza il corrispondente miglioramento del servizio. E questo si traduce inevitabilmente in un vantaggio economico per lâ€™operatore, a scapito della collettivitÃ Â».

Taglieri richiama quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali nella richiesta di incontro urgente indirizzata alla Direzione aziendale il 22 febbraio 2026, nella quale si evidenzia come, a fronte di un aumento del personale e del monte ore rispetto agli elenchi allegati agli atti di gara, venga prevista una significativa riduzione degli ordinativi. Â«La relazione tecnica parlava di potenziamento, non di compressione superiore al 20% delle attivitÃ . Ãˆ una contraddizione che impone un chiarimento immediatoÂ».

Il Capogruppo del M5S sottolinea anche un profilo di responsabilitÃ amministrativa: Â«Se davvero l'operatore aggiudicatario non sta rispettando gli impegni qualificanti posti a base della valutazione, il RUP ha il dovere di attivare ogni verifica e, se del caso, di procedere allâ€™annullamento dei contratti in essere. Non si puÃ² accettare che a fronte di un costo piÃ¹ elevato per la pubblica amministrazione si registri un arretramento dei servizi. I soldi pubblici sono dei cittadini abruzzesi e vanno tutelati con rigoreÂ».

Particolarmente delicata Ã¨ la situazione dei lavoratori del CUP di Treglio. Â«Era stata prospettata una ricollocazione â€“ ricorda Taglieri â€“ ma con una riduzione delle dimensioni previste dalla gara, per la Asl 02 diventa oggettivamente difficile garantire la piena salvaguardia occupazionale. Spostamenti verso Teramo, incertezza contrattuale, rischio concreto di perdita del posto di lavoro: non Ã¨ accettabile che una riorganizzazione si traduca in precarietÃ per chi assicura quotidianamente un servizio essenzialeÂ».

Taglieri richiama anche quanto accaduto nel 2024, quando un precedente tentativo di riduzione aveva generato forti tensioni, culminate nello sciopero del 13 dicembre. Â«Oggi ci troviamo di fronte a un ridimensionamento che, secondo quanto segnalato, sarebbe persino piÃ¹ pesante. Evidentemente non si Ã¨ fatto tesoro di quanto giÃ accaduto.

La politica che governa la Regione Abruzzo non puÃ² restare in silenzio - conclude Taglieri - Lâ€™avvocato Cavallo e i vertici regionali intervengano immediatamente per fare chiarezza. Se la gara Ã¨ stata aggiudicata sulla base di un progetto migliorativo e piÃ¹ oneroso, quel progetto deve essere integralmente realizzato. In caso contrario, si proceda senza esitazioni alle verifiche e agli atti conseguenti. Difendere il CUP significa difendere il diritto dei cittadini ad accedere alle cure e tutelare risorse che appartengono a tutti gli abruzzesiÂ».