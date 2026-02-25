Chiede di prelevare 4.500 euro, ma era per una truffa: raggiro sventato

Una truffa ai danni di una anziana signora è stata smascherata nei giorni scorsi da un ufficio postale di un piccolo comune della provincia di Chieti.

“In tarda mattinata, quasi a fine turno – racconta la direttrice della sede – un’anziana signora, nostra cliente abituale, è venuta in ufficio per richiedere il prelievo di una somma di denaro piuttosto importante: 4.500 euro. Tale importo era motivato dalla necessità di provvedere al pagamento di una sanzione a carico della figlia, trattenuta in caserma”.

Si legge in una nota di Poste Italiane: la signora era agitata e parlava al telefono in vivavoce. Dall’altra parte una voce maschile, che si era presentato come nipote e che insisteva per rimanere in linea durante l’operazione di prelievo, ovviamente per accertarsi che andasse a buon fine e per dare le ulteriori indicazioni sulla “consegna” della somma richiesta. È stata proprio questa insistenza, oltre all’importo inusuale richiesto e al carattere di urgenza, a insospettire la direttrice.

“C’erano diversi elementi che riconducevano a un’azione fraudolenta. A quel punto – puntualizza la responsabile – ho invitato la signora a terminare la telefonata. Dopo averla rassicurata, abbiamo subito contattato la figlia, che ha confermato la falsità della storia. L’anziana madre è stata successivamente accompagnata a casa da una sua conoscente”.

La prontezza della direttrice si è così è dimostrata decisiva per evitare la truffa: “Sono felice di aver avuto aiutato la cliente a non cadere vittima di questo tentativo fraudolento. Tra l’altro, nella giornata di ieri la signora e la figlia sono venute in ufficio per ringraziarci e informarci di aver sporto formale denuncia alle Forze dell’Ordine”, conclude soddisfatta la direttrice.

Durante il breve incontro, la direttrice dell’ufficio postale chietino ha consigliato di fare tesoro di questa esperienza ovvero di non dare mai seguito a episodi di telefonate sospette e comunque, prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione, di recarsi in ufficio postale e/o presso le Forze dell’Ordine ed esporre dettagliatamente la situazione. Questo episodio è solo uno dei diversi tentativi di truffe che, grazie alla prontezza e alla velocità di intervento del personale degli uffici postali, si riescono a sventare nell’interesse delle inconsapevoli, o in alcuni casi, imprudenti vittime.

Poste Italiane, da sempre in prima linea per quanto attiene alla sicurezza, presta massima attenzione al tema anche attraverso il proprio personale. Negli ultimi anni l’Azienda ha incrementato gli investimenti in sicurezza fisica e nel sistema dei controlli, con una sensibile riduzione del numero di eventi criminosi.



