Donazione all'Oncologia del 'San Pio' in ricordo di Martina Talamo

Una poltrona per il Day Hospital dell'Oncologia di Vasto. A donarla Ã¨ stata la famiglia di Martina Talamo, scomparsa a 31 anni, che ha voluto cosÃ¬ onorarne il ricordo pur nel profondo dolore causato dalla sua prematura morte.

La donazione Ã¨ stata resa possibile anche grazie al sostegno del gruppo Together Abruzzo di cui Martina faceva parte, oltre a tanti amici che si sono stretti intorno alla sua memoria in un gesto solidale.

La poltrona Ã¨ stata consegnata all'Ospedale di Vasto questa mattina, giorno del suo compleanno, alla presenza del Direttore sanitario Fernando Di Vito e del Direttore dell'Oncologia Nicola D'Ostilio.

I famigiari hanno avuto parole commosse per l'affetto ricevuto: "Grazie a tutte le persone che hanno partecipato. Un profondo e sincero ringraziamento all'Associazione "La Conchiglia", per il prezioso supporto e la sensibilitÃ con cui ha reso possibile la donazione di questa poltrona per le terapie: era un desiderio di Martina aiutare gli altri in un percorso di cure con piÃ¹ comfort e serenitÃ . Vogliamo ringraziare tutto il personale dell'Oncologia, medici, infermieri, operatori socio sanitari: nel reparto Martina si sentiva a casa, protetta ed amata, come in una famiglia, grazie all'amore e alle cure che riceveva. Lei, con la sua forza e il suo sorriso, illuminava tutti. Ora la sua luce continua a vivere tra voi, dando conforto e coraggio a chi affronta la malattia".

Alla famiglia sono giunte le parole di gratitudine del Direttore generale della Asl Mauro Palmieri per la sensibilitÃ e la generositÃ dimostrate: "Avere la forza di continuare ad avere occhi attenti alla sofferenza degli altri - ha detto - Ã¨ un modo per dare un altro significato al dolore di una perdita, e alimentare la forza di chi resta".