8 Marzo: Diritti, LibertÃ  e Rispetto. Lâ€™impegno della Uiltec Abruzzo

AttualitÃ 
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Segreteria Uiltec Abruzzo rivolge un messaggio di vicinanza e solidarietÃ  a tutte le lavoratrici della nostra regione. Questâ€™anno, vogliamo che lâ€™8 marzo sia un richiamo forte a tre valori non negoziabili: DIRITTI, LIBERTÃ€ e RISPETTO.
Celebrare questa giornata significa, per il nostro sindacato, ribadire che la lotta contro le disparitÃ  di genere non puÃ² esaurirsi in una ricorrenza. Il progresso industriale e sociale dellâ€™Abruzzo passa inevitabilmente attraverso la piena valorizzazione del contributo femminile nei settori chimico, tessile ed energetico.
Alle nostre iscritte, alle delegate in prima linea nelle fabbriche e a tutte le donne che con coraggio affrontano le sfide di un mercato del lavoro ancora imperfetto, va il nostro augurio piÃ¹ sentito.

La Uiltec Abruzzo continuerÃ  a essere il presidio di questi principi, affinchÃ© ogni giorno rappresenti un passo avanti verso un futuro di reale uguaglianza.
Auguri a tutte le donne per il lavoro, la dignitÃ  e la libertÃ .

