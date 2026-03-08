8 Marzo: Diritti, LibertÃ  e Rispetto. Lâ€™impegno della Uiltec Abruzzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Segreteria Uiltec Abruzzo rivolge un messaggio di vicinanza e solidarietÃ a tutte le lavoratrici della nostra regione. Questâ€™anno, vogliamo che lâ€™8 marzo sia un richiamo forte a tre valori non negoziabili: DIRITTI, LIBERTÃ€ e RISPETTO.

Celebrare questa giornata significa, per il nostro sindacato, ribadire che la lotta contro le disparitÃ di genere non puÃ² esaurirsi in una ricorrenza. Il progresso industriale e sociale dellâ€™Abruzzo passa inevitabilmente attraverso la piena valorizzazione del contributo femminile nei settori chimico, tessile ed energetico.

Alle nostre iscritte, alle delegate in prima linea nelle fabbriche e a tutte le donne che con coraggio affrontano le sfide di un mercato del lavoro ancora imperfetto, va il nostro augurio piÃ¹ sentito.

La Uiltec Abruzzo continuerÃ a essere il presidio di questi principi, affinchÃ© ogni giorno rappresenti un passo avanti verso un futuro di reale uguaglianza.

Auguri a tutte le donne per il lavoro, la dignitÃ e la libertÃ .