Avviso alla popolazione per il maltempo in atto

Si informa la cittadinanza che il Centro Funzionale dâ€™Abruzzo ha comunicato il superamento della soglia di pre-allarme del fiume Sinello, con livelli idrometrici in graduale aumento verso la soglia di allarme e allerta rossa per il nostro territorio per domani mercoledÃ¬ 1Â° aprile.
La situazione Ã¨ aggravata dalle persistenti condizioni di maltempo previste dallâ€™Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse n. 26030 del 30/03/2026 attualmente in corso.
Il Comune ha attivato le procedure previste dal Piano Comunale di Emergenza e sono in corso attivitÃ di monitoraggio del livello dei torrenti e corsi dâ€™acqua nel nostro territorio.
Si invita la popolazione alla massima prudenza e in particolare a:
* evitare la sosta e il transito in prossimitÃ di corsi dâ€™acqua, argini e ponti;
* non attraversare strade allagate, sottopassi o aree depresse;
* limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi piÃ¹ intense del maltempo;
* prestare attenzione agli aggiornamenti e alle comunicazioni ufficiali del Comune.
La situazione Ã¨ costantemente monitorata e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali istituzionali.
Si raccomanda la massima collaborazione e attenzione per la sicurezza di tutti.