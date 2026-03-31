Avviso alla popolazione per il maltempo in atto

Si informa la cittadinanza che il Centro Funzionale dâ€™Abruzzo ha comunicato il superamento della soglia di pre-allarme del fiume Sinello, con livelli idrometrici in graduale aumento verso la soglia di allarme e allerta rossa per il nostro territorio per domani mercoledÃ¬ 1Â° aprile.

La situazione Ã¨ aggravata dalle persistenti condizioni di maltempo previste dallâ€™Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse n. 26030 del 30/03/2026 attualmente in corso.

Il Comune ha attivato le procedure previste dal Piano Comunale di Emergenza e sono in corso attivitÃ di monitoraggio del livello dei torrenti e corsi dâ€™acqua nel nostro territorio.

Si invita la popolazione alla massima prudenza e in particolare a:

* evitare la sosta e il transito in prossimitÃ di corsi dâ€™acqua, argini e ponti;

* non attraversare strade allagate, sottopassi o aree depresse;

* limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi piÃ¹ intense del maltempo;

* prestare attenzione agli aggiornamenti e alle comunicazioni ufficiali del Comune.

La situazione Ã¨ costantemente monitorata e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali istituzionali.

Si raccomanda la massima collaborazione e attenzione per la sicurezza di tutti.