Rottura adduttore Trigno e acqua per zona industriale e San Salvo Marina, l'avviso dal Comune

Comunicazione alla cittadinanza dal Comune di San Salvo.

A seguito della piena del fiume Trigno, si è verificata una grave rottura di circa 60 metri dell’adduttore principale “Trigno”, nel territorio di Fresagrandinaria.

L’adduttore è l’unico sistema che trasporta l’acqua dalla traversa di San Giovanni Lipioni per usi potabili, industriali e irrigui, e attualmente risulta interrotto.

L’acqua è comunque garantita, ma la portata potrebbe essere ridotta. Le aree interessate sono la zona industriale e San Salvo Marina.

Si invita tutta la cittadinanza a ridurre il consumo d'acqua allo stretto necessario fino al ripristino delle normali condizioni.

Il Consorzio di Bonifica Sud si è già attivato per individuare le soluzioni tecniche per il ripristino dell’infrastruttura, ma al momento non è possibile indicare tempi certi, vista l’entità dei danni e le difficili condizioni operative.

Seguiranno aggiornamenti appena disponibili.

Grazie a tutti per la collaborazione e il senso di responsabilità.