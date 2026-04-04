Due ordigni bellici ritrovati a San Salvo Marina, tutta la spiaggia 'off limits'

Due ordigni bellici sono stati rinvenuti sul litorale di San Salvo.
Il sindaco Emanuela De Nicolis - si evidenzia in una nota diffusa dal Comune - ha firmato unâ€™ordinanza urgente a seguito del ritrovamento.
"Ãˆ fatto divieto di accesso e di permanenza su tutta la spiaggia, al fine di garantire la massima sicurezza durante le operazioni delle autoritÃ competenti. Lâ€™area specifica Ã¨ stata transennata e messa in sicurezza.
Il provvedimento Ã¨ inoltre necessario per consentire la rimozione dei detriti e dei materiali trasportati dalle mareggiate degli ultimi giorni, cosÃ¬ da permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza dellâ€™arenile.
Le autoritÃ e gli operatori incaricati sono giÃ al lavoro.
Si invita la cittadinanza a rispettare il divieto, evitare lâ€™area interessata e seguire gli aggiornamenti che saranno comunicati attraverso i canali ufficiali.
La collaborazione di tutti Ã¨ fondamentale per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza".