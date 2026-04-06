Crollo ponte sul Trigno, proseguono le ricerche di Domenico Racanati

Nella giornata di ieri, domenica 5 aprile, sono proseguite le operazioni di ricerca di Domenico Racanati, lâ€™uomo disperso nel fiume Trigno a seguito del crollo parziale del ponte lungo la Strada Statale 16 a Montenero di Bisaccia e che durante la notte hanno visto l'impiego della torre fari per lo svolgimento delle attivitÃ che possono essere svolte anche negli orari notturni.

Le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco anche oggi coinvolgono squadre provenienti dal Comando di Campobasso e da altri comandi.

Nello specifico, stanno operando nuclei sommozzatori per la perlustrazione lungo il fiume con strumentazione per scandagliare i fondali delle acque torbide, con visibilitÃ nulla; un nucleo SAPR per la perlustrazione con droni soprattutto delle zone piÃ¹ difficilmente accessibili, nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviali ) per la perlustrazione delle rive fangose e del litorale invaso da residui vegetali e il trasporto dei mezzi nautici e attrezzature dalle campate del ponte non crollate al fiume sottostante; operatori con specialitÃ TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per la georeferenziazione dei tratti percorsi e ispezionati; operatori di Sala Operativa per la gestione dell' UnitÃ di Comando Locale che funge da sala operativa mobile; operatori abilitati per il contrasto del rischio acquatico; moto d'acqua e imbarcazioni per il controllo dei tratti di mare oltre la foce del fiume; mezzi speciali anfibi per le ricerche lungo il litorale e ancora furgoni logistici per il personale impiegato nello scenario.

Nel briefing effettuato ieri in tarda serata sono state valutate le attivitÃ svolte e programmate le operazioni per la giornata odierna e che prevederanno, oltre al proseguimento delle attivitÃ svolte nei giorni precedenti, anche l'impiego del gruppo GOS-MMT (Gruppo Operativo Speciale - Mezzi Movimento Terra) per la rimozione dei tronchi e residui vegetali, trasportati dalle acque e accumulatisi nei pressi della foce, e l'ispezione dei tratti di spiaggia sottostante.

Comunicazione Vigili del Fuoco