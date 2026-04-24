Saranno celebrate alle ore 15,00 di venerdì 24 aprile, nella Chiesa di San Marco Evangelista, le esequie religiose di Andrea Sciorilli, il giovane vastese di 21 anni ucciso domenica scorsa dal padre Antonio, all'interno dell'abitazione di famiglia.
Il feretro giungerà direttamente da Chieti dove giovedì è stata effettuata l'autopsia sul corpo del ragazzo, su disposizione della magistratura vastese che sta indagando sul delitto.
Un giorno di dolore per Vasto, scossa dall'omicidio,
Spazio Conad del Centro del Vasto chiuderà due ore al pubblico, dalle 14,30 alle 16,30, in concomitanza con i funerali di Andrea Sciorilli. La direttrice Anna Boleto: “Chiudiamo 2 ore in segno di lutto e per permettere a tutti i colleghi di partecipare ai funerali e stare vicino a Sabrina”, mamma del ragazzo, dipendente della struttura di vendita vastese.