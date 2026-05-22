Il cordoglio di Assovasto e Assoenergia per la scomparsa di Claudio Pepe

Ci uniamo al profondo dolore che ha colpito la famiglia di Claudio Pepe, dirigente della Eco Fox Srl e componente del consiglio di amministrazione di Assovasto ed Assoenergia.

Lo ricordiamo come un professionista di grande valore, non solo per le sue competenze, ma soprattutto per le sue qualitÃ umane. Di origini campane, era ormai pienamente parte integrante della comunitÃ vastese, nella quale si era inserito con discrezione, impegno e disponibilitÃ .

VenerdÃ¬ 15 maggio ha partecipato al nostro direttivo, offrendo quello che, purtroppo, Ã¨ stato il suo ultimo contributo allâ€™associazione. La sua presenza, le sue idee e il suo stile rimarranno un riferimento per tutti noi.

Alla famiglia e ai suoi cari esprimiamo le nostre piÃ¹ sentite condoglianze e la nostra vicinanza.

Che il suo esempio umano e professionale continui a ispirare il nostro impegno quotidiano.

Assovasto - Assoenergia

Alessandro Grassi - Gabriele Tumini - Giuseppe La Rana