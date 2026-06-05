Chirurgia della retina, al Congresso nazionale gli interventi in diretta da Chieti

La Clinica Oftalmologica dell’Ospedale di Chieti è stata selezionata tra i centri di eccellenza chiamati a partecipare alle sessioni di chirurgia in diretta nell’ambito del XXVI Congresso Nazionale del Gruppo Italiano di Chirurgia Vitreoretinica (GIVRE), principale appuntamento italiano dedicato alla chirurgia vitreoretinica, in corso ad Ancona dal 4 al 6 giugno.

Le sessioni di chirurgia in diretta rappresentano uno dei momenti più prestigiosi del congresso, perché consentono ai partecipanti di assistere in tempo reale a interventi eseguiti da chirurghi altamente specializzati e di discutere tecniche, strategie operative e gestione delle complicanze.

Il 5 giugno, nelle sale operatorie del “SS. Annunziata”, Rodolfo Mastropasqua (nella foto), Direttore della Clinica Oftalmologica, Fabio Patelli e Piero Ceruti, primari rispettivamente a Milano e Mantova, eseguiranno in diretta interventi complessi di retina.

“La partecipazione a questo importante appuntamento scientifico - sottolinea Mastropasqua, Professore Ordinario all’Università ‘d’Annunzio’ - conferma il ruolo di eccellenza e di riferimento nazionale che viene riconosciuto al nostro Centro nella chirurgia retinica e vitreoretinica, nello sviluppo di tecnologie avanzate e di procedure innovative. Un riconoscimento che premia il lavoro quotidiano svolto da tutto il team nell’assistenza di qualità ai pazienti, nella ricerca ed innovazione scientifica e nella formazione dei giovani specialisti”.