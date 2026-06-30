Della Gatta sulla nomina di Suor Alessandra Smerilli: "Orgoglio vastese"

Carissima Suor Alessandra, sappiamo che saprai donare il meglio di cui sei capace alla guida di un Dicastero pensato da Papa Francesco per â€œcurare la vera urgenza del nostro tempo: la promozione della persona umana e della sua dignitÃ , legata ai diritti umani, alla salute, alla giustizia e alla pace, come lâ€™interesse alle questioni relative allâ€™economia e al lavoro, alla cura del creato, alle migrazioni e alle emergenze umanitarie.

Ti accompagneremo con l'affetto e la stima che sai!

Orgoglio vastese".