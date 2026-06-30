Della Gatta sulla nomina di Suor Alessandra Smerilli: "Orgoglio vastese"

Suor Alessandra Smerilli sarÃ la terza donna alla guida di un Dicastero vaticano.
"Papa Leone XIV - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Vasto Nicola Della Gatta - ha nominato stamane la nostra concittadina, religiosa salesiana ed esperta di economia, Prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale.
Carissima Suor Alessandra, sappiamo che saprai donare il meglio di cui sei capace alla guida di un Dicastero pensato da Papa Francesco per â€œcurare la vera urgenza del nostro tempo: la promozione della persona umana e della sua dignitÃ , legata ai diritti umani, alla salute, alla giustizia e alla pace, come lâ€™interesse alle questioni relative allâ€™economia e al lavoro, alla cura del creato, alle migrazioni e alle emergenze umanitarie.
Ti accompagneremo con l'affetto e la stima che sai!
Orgoglio vastese".