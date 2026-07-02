Servizio 118, postazione attiva all'Istituto San Francesco di Vasto Marina

Dalla giornata di giovedì 2 luglio sarà attivo all’Istituto San Francesco di Vasto Marina il servizio 118 – Rete Emergenza Urgenza.

“Un momento storico non solo per la Fondazione Padre Alberto Mileno ETS - Istituto San Francesco, ma per l’intera comunità del territorio”, si legge in una nota della stessa Fondazione.

"La Fondazione - si legge ancora - ha concesso in uso alla Asl Lanciano Vasto Chieti i locali e gli spazi necessari all’attivazione del servizio, nella piena consapevolezza del valore fondamentale che il 118 rappresenta per la tutela della salute, per la tempestività degli interventi e per la sicurezza dei cittadini. Essere parte, anche attraverso la messa a disposizione delle nostre strutture, di un servizio così essenziale per la collettività è motivo di profondo orgoglio.

L’Istituto San Francesco, ancora una volta, conferma la propria vocazione: essere non soltanto luogo di cura, riabilitazione e assistenza, ma anche presidio aperto al territorio, capace di interpretare i bisogni pubblici e di collaborare concretamente con le istituzioni sanitarie".

Ringraziamenti vengono espressi al direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri, per aver reso possibile l’attuazione di questo importante servizio, e a tutti coloro, come il predecessore Thomas Schael, che hanno lavorato lo scorso anno per consentirne l’avvio.

“La presenza del 118 presso l’Istituto San Francesco - è la conclusione della nota della Fondazione Mileno - rappresenta un ulteriore segno di responsabilità, collaborazione e servizio verso la comunità. Perché prendersi cura del territorio significa anche creare le condizioni affinché l’emergenza possa trovare risposte rapide, efficienti e vicine ai cittadini. Benvenuto al 118 presso l’Istituto San Francesco di Vasto! La Fondazione Padre Alberto Mileno ETS è fiera di essere al servizio della salute pubblica e della collettività”.