Esplodenti Sabino, un'altra esplosione

Altra esplosione alla Esplodenti Sabino di Casalbordino.

L'incidente, nel sito ora di proprietÃ della multinazionale Arca Defense Italy, si Ã¨ verificato intorno alle ore 8 e, in base alle prime notizie, avrebbe provocato la morte di un lavoratore e il ferimento di un collega.

Un boato Ã¨ stato avvertito nel raggio di diversi chilometri dallo stabilimento che giÃ in passato ha visto verificarsi episodi del genere con 6 morti in due casi del dicembre 2023 e del dicembre 2020.

Sul posto Vigili del Fuoco, operatori del 118 e forze dell'ordine.