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Esplodenti Sabino, un'altra esplosione

Nuovo grave episodio nel sito di Casalbordino

redazione
AttualitÃ 
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Altra esplosione alla Esplodenti Sabino di Casalbordino.

L'incidente, nel sito ora di proprietÃ  della multinazionale Arca Defense Italy, si Ã¨ verificato intorno alle ore 8 e, in base alle prime notizie, avrebbe provocato la morte di un lavoratore e il ferimento di un collega.

Un boato Ã¨ stato avvertito nel raggio di diversi chilometri dallo stabilimento che giÃ  in passato ha visto verificarsi episodi del genere con 6 morti in due casi del dicembre 2023 e del dicembre 2020.

Sul posto Vigili del Fuoco, operatori del 118 e forze dell'ordine.

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