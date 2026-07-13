Sette morti in meno di sei anni, il sit-in dell'Usb all'ex Esplodenti Sabino

Prima un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime di questi ultimi (7 morti in meno di 6 anni), poi il sit-in davanti all'azienda per sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che deve essere la sicurezza sui posti di lavoro.

L'organizzazione sindacale Usb Abruzzo e Molise ha organizzato il presidio davanti lo stabilimento della ex Esplodenti Sabino, oggi Arca Defense, l'azienda che ha rilevato la polveriera, per ricordare le vittime della fabbrica di Casalbordino, l'ultima delle quali, Carlo Piscopo, 59enne residente a Casalbordino, il 9 luglio scorso.

“Avremo un mondo migliore quando costruiremo meno armi e più case” e ancora “quanti altri morti servono? No al riarmo, sì al reato di omicidio sul lavoro”, hanno rimarcato i rappresentanti sindacali evidenziando l'estrema pericolosità dell'attività lavorativa nel sito di contrada Termine.

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