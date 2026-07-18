Aggredisce un 40enne a coltellate e fugge: giovane arrestato dalla Polizia

Aggressione con un coltello e poi la precipitosa fuga, a bordo di un'auto rubata.
E' stato arrestato il giovane che l'altra sera, a Vasto Marina, si Ã¨ reso protagonista di un grave episodio nella zona del lungomare Ernesto Cordella.
L'uomo, di origini egiziane, Ã¨ stato arrestato dalla Polizia: ha colpito con una coltellata un 40enne di nazionalitÃ pakistana, successivamente trasportato in ospedale, al â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™, per la ferita riportata.
Il 40enne Ã¨ stato condotto nella sezione di reclusione della Casa Lavoro di Vasto, a disposizione dell'autoritÃ giudiziaria.
Le indagini degli uomini del Commissariato di via Bachelet, nella stessa serata intervenuti per l'aggressione a un minore nell'area dell'ex Stazione di piazza Fiume a opera di alcuni coetanei, vanno avanti per ricostruire l'episodio e le sue cause.