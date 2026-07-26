La Cgil Chieti saluta Emilio Di Cola: "Ha dedicato la propria vita alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori"

Con profondo dolore, la Cgil Chieti saluta Emilio Di Cola, Segretario provinciale della Fictem Cgil Chieti.

Emilio Ã¨ stato un dirigente sindacale di grande valore, che ha dedicato la propria vita alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con competenza, passione e straordinario senso di responsabilitÃ . La sua umanitÃ , la sua disponibilitÃ e il suo rigore resteranno un esempio per tutta la nostra organizzazione.

In queste ore di dolore, la Cgil di Chieti si stringe con affetto alla famiglia di Emilio Di Cola, a cui giungono le piÃ¹ sentite condoglianze di tutta la comunitÃ sindacale.

Ciao Emilio. Continueremo a portare avanti, anche nel tuo ricordo, i valori in cui hai sempre creduto.