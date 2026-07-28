L'ultimo saluto a Emilio Di Cola

Celebrati nella Chiesa di San Nicola Vescovo, a San Salvo, i funerali di Emilio Di Cola, segretario provinciale della Filctem Cgil Chieti, spentosi domenica all'etÃ di 61 anni all'Ospedale di Pescara dove era ricoverato a seguito di un brutto male.

Ad officiare il rito, in un sacro tempio gremito, il parroco Don Antonio Totaro.

Dirigente sindacale di grande valore, Di Cola - aveva ricordato in una nota la Cgil di Chieti - ha dedicato la propria vita alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con competenza, passione e straordinario senso di responsabilitÃ . La sua umanitÃ , la sua disponibilitÃ e il suo rigore resteranno un esempio per tutti noi,