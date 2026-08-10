Difende il figlio in una lite e viene colpito con un pugno: 50enne in coma

Interviene per difendere il figlio durante una lite e ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. E' accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossacesia, dove Diomede Barchiesi, 50enne di Lanciano, originario di Altino e dipendente di Stellantis, Ã¨ stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della movida.

L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa.

Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.

Sul posto Ã¨ arrivata un'ambulanza del 118 di Atessa. Il cinquantenne, intubato, Ã¨ stato portato in ospedale e quindi trasferito a Pescara dove Ã¨ ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

fonte AdnKronos