Dramma a San Salvo Marina, il dolore della comunitÃ 

Â«La tragica scomparsa di Antonella Monteferrante ci lascia profondamente addolorati e sgomenti. In questo momento di immenso dolore, a nome mio personale e dellâ€™intera Amministrazione comunale, desidero esprimere la piÃ¹ sincera vicinanza alla famiglia di Antonella, ai suoi cari e a tutte le persone che le hanno voluto bene.

La sua morte, avvenuta oggi a San Salvo Marina in circostanze cosÃ¬ drammatiche, colpisce profondamente la nostra comunitÃ . Di fronte a una tragedia tanto dolorosa, ogni parola appare insufficiente. Restano il silenzio, il dolore e la vicinanza umana a chi oggi affronta una perdita cosÃ¬ grande.

Alla famiglia Monteferrante giungano il cordoglio e lâ€™abbraccio dellâ€™Amministrazione comunale e dellâ€™intera comunitÃ , che si stringe con affetto e rispetto attorno ai suoi familiari in questo momento di profonda sofferenza.

Emanuela De Nicolis

Sindaco di San SalvoÂ»