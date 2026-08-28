In pensione Lucio Di Blasio, "pilastro dell'Amministrazione Penitenziaria"

Un pilastro dell'Amministrazione Penitenziaria va in pensione: per il Funzionario Giuridico Pedagogico Lucio Di Blasio Ã¨ arrivata la data fatidica di lasciare il servizio.

Si chiude una pagina fondamentale per la Casa Lavoro con Sezioni Circondariali di Vasto e per l'intera Amministrazione Penitenziaria delle regioni Abruzzo e Molise.

Dopo oltre quarant'anni di onorato servizio, va in pensione un collega straordinario, un persona carismatica, un amico dentro e fuori dalle mura del carcere, il cui percorso umano e professionale rappresenta un esempio raro di dedizione, rigore ed elevatissimo senso di appartenenza alle Istituzioni.

La sua carriera esemplare vissuta interamente sul campo, iniziata prima tra le file del Corpo degli Agenti di Custodia, proseguita e culminata con un ruolo delicato e fondamentale quale quello del Funzionario Giuridico Pedagogico. Ma il suo contributo non si Ã¨ fermato nell' ambito trattamentale, infatti Ã¨ stato un punto cardine di riferimento nella formazione dell' Amministrazione come figura docente nel settore delicato quel'e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Con le sue capacitÃ di trasmettere valori e competenze, Ã¨ stato una guida per tante generazioni di colleghi durante i corsi di formazione e aggiornamento.

Con il suo pensionamento il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non perde solo un eccellente docente, ma soprattutto una persona dalle alte qualitÃ umane e professionali. A lui vÃ il piÃ¹ profondo ringraziamento da parte di tutti i colleghi per questi quarant'anni trascorso al servizio dello Stato, un augurio caloroso per un futuro sereno e ricco di soddisfazioni.

Il segretario locale UIL FP POLIZIA PENITENZIARIA Giovanni Notarangelo