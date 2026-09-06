Prossimo al trasferimento il Comandante provinciale dei Carabinieri Di Caro, il saluto al Prefetto D'Agostino

In occasione del prossimo trasferimento presso altra sede, il Col. Cosimo Damiano Di Caro, Comandante Provinciale dei Carabinieri, ha fatto visita al Prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, per il saluto di commiato.

Durante l’incontro il Prefetto D’Agostino ha ringraziato il Col. Di Caro per l’impegno profuso nel corso di questi anni alla guida del Comando Provinciale, caratterizzati dalla massima e leale collaborazione istituzionale, in sintonia con tutti i componenti del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il Prefetto D’Agostino ha, altresì, sottolineato, come, durante il pur breve lasso di tempo in cui ha avuto modo di collaborare con il Col. Di Caro, lo stesso si sia distinto per la passione nello svolgimento della propria attività e abbia mostrato, sin da subito, una spiccata professionalità accompagnata da una particolare umanità, che ha contributo a rafforzare, unitamente ai proficui risultati raggiunti nell’ambito delle numerose operazioni di polizia intraprese, nei cittadini il senso di fiducia e prossimità dell’Arma e il principio di legalità che deve permeare la vita sociale.

Nel congedarlo, il Prefetto ha augurato al Col. Di Caro “un brillante prosieguo di carriera verso incarichi prestigiosi e di sempre maggiore responsabilità, tenuto conto delle riscontrate capacità professionali ed umane e l’indubbia vocazione al lavoro di squadra per la tutela e la salvaguardia dell’ordine e sicurezza pubblica, a garanzia dei diritti e coesione sociale”.