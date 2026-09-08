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GiovedÃ¬ l'ultimo saluto a Claudio Santavenere e Annabella Cerbone

I funerali dei due giovani morti in un tragico incidente stradale saranno celebrati nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo

redazione
AttualitÃ 
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Saranno celebrati con un rito congiunto i funerali di Claudio Santavenere e Annabella Cerbone, i due giovani di 16 e 23 anni (la ragazza zia di Claudio) morti in nel tragico incidente stradale della notte del 4 settembre in via Grasceta a San Salvo.

La funzione si terrÃ  alle ore 17 di giovedÃ¬ 10 settembre nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo.

I Comuni di San Salvo e Lentella, quest'ultimo luogo di origine di Claudio Santavenere, hanno proclamato per la giornata delle esequie il lutto cittadino.

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