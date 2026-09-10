In piazza San Vitale a San Salvo l’ultimo saluto a Claudio Santavenere e Annabella Cerbone

Celebrati in piazza San Vitale, al cospetto della Chiesa di San Giuseppe a San Salvo, i funerali di Claudio Santavenere e Annabella Cerbone, i giovani di 16 e 23 anni venuti tragicamente a mancare a seguito di un incidente stradale avvenuto venerdì notte in via Grasceta.

In tanti hanno voluto stringersi all’immenso dolore e scoramento dei familiari. Volti rigati dalle lacrime e manifestazioni e pensieri di vicinanza e affetto per quanti colpiti da un lutto così straziante, prematuro e inatteso.

A celebrare il rito funebre congiunto il parroco di San Giuseppe Don Raimondo Artese, assieme al parroco di San Nicola Vescovo Don Antonio Totaro. Tra i presenti sindaci e amministratori dei Comuni di San Salvo, Lentella e Cupello, località dove proclamato il lutto cittadino per le esequie.

“Questo non è un addio – ha detto don Raimondo dall’altare in piazza, con le due bare bianche sistemate davanti – è un arrivederci. Il Signore è Dio della vita e anche se quella terrena ha una fine, sappiamo con la nostra fede che ci ha fatti per l’eternità e ci ritroveremo”.

Tanta la commozione, alla conclusione della celebrazione, alla lettura di alcuni pensieri e messaggi indirizzati ai due giovani da parte di amici e congiunti.

Dalla famiglia, infine, espresso un sentimento di profondo ringraziamento per il calore umano e la vicinanza manifestati in questi giorni così difficili dalla comunità sansalvese e del territorio.