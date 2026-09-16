Espiantati fegato, cuore e reni: l'ultimo dono di Giampiero De Cecco

Fegato, cuore e reni: Ã¨ di straordinaria portata lâ€™ultimo dono che Giampiero De Cecco, il noto imprenditore di San Giovanni Teatino deceduto a seguito di una caduta in bici, ha fatto nel giorno del suo 65Â° compleanno. Le operazioni di prelievo, coordinate dal direttore dellâ€™Anestesia e Rianimazione, Fabio Guarracino, si sono svolte nella mattinata allâ€™Ospedale di Chieti, dove sono intervenute anche le Ã©quipe degli ospedali ai quali sono stati destinati gli organi: reni allâ€™Aquila, cuore a Bari, fegato a Roma.

La procedura eseguita ha anche fornito ai sanitari elementi aggiuntivi sulla ricostruzione dellâ€™accaduto: le buone condizioni del cuore, che ha perfettamente recuperato le funzioni grazie alle manovre di rianimazione e alle terapie somministrate, risultando idoneo al trapianto, inducono a ipotizzare che sia stata la caduta a causare un forte trauma cerebrale e il conseguente arresto cardiaco, e non il contrario, come era apparso inizialmente.

Â«Lâ€™aspetto da sottolineare Ã¨ perÃ² la generositÃ del gesto - commenta Guarracino - reso possibile dalla famiglia, alla quale siamo profondamente vicini, e portato a compimento dai tanti operatori sanitari che hanno preso parte alle operazioni di mantenimento degli organi in Rianimazione e di prelievo in sala operatoria.

A tutti loro va la gratitudine mia e dei miei collaboratori, pensando ai pazienti ai quali gli organi di De Cecco potranno restituire una speranza di vitaÂ».