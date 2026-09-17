Ospedale di ComunitÃ -Casa di ComunitÃ , il taglio del nastro a San Salvo

Taglio del nastro per lâ€™Ospedale di ComunitÃ -Casa di ComunitÃ di San Salvo, negli spazi del Distretto Sanitario di via Alcide De Gasperi.
Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Marco Marsilio, l'assessore regionale alla SanitÃ Nicoletta VerÃ¬, il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri, assieme al sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis e al presidente del Consiglio comunale e assessore regionale Tiziana Magnacca.
Realizzata tramite l'investimento con fondi Pnrr per circa 4 milioni di euro, la struttura, che si sviluppa su 3 piani, avrÃ a disposizione un numero di 20 posti letto per lâ€™assistenza a pazienti dimessi dall'ospedale che necessitano di ulteriore assistenza prima di tornare a casa, o a malati che non possono essere curati a domicilio ma non richiedono il ricovero ospedaliero ordinario.
La prima pietra fu collocata nel mese di settembre del 2024.
"L'Ospedale di ComunitÃ di San Salvo - si legge in una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti - rappresenta per il territorio una realizzazione importante, poichÃ© si tratta di un presidio di nuova costruzione che accoglie un'attivitÃ assistenziale mai esistita prima.