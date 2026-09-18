Un nuovo presidio di salute per San Salvo e per il territorio

E' stato inaugurato nel pomeriggio di giovedì 17 settembre il nuovo Ospedale di Comunità-Casa di Comunità di San Salvo, una struttura che “rappresenta un passo importante per rafforzare la sanità territoriale e avvicinare i servizi ai cittadini”.

È importante ricordare - si evidenzia in una nota - che questo risultato nasce da un percorso avviato già negli anni scorsi. La Direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti lavorò in collaborazione con la Giunta dell’allora sindaco Tiziana Magnacca, ponendo già tra il 2021 e il 2022 le basi per questa realizzazione.

L’obiettivo era fare in modo che San Salvo potesse contare non soltanto sulla Casa di Comunità, ma anche sull’Ospedale di Comunità, all’interno di un distretto sanitario sempre più centrale per l’assistenza territoriale.

Un percorso che nel tempo ha visto il rafforzamento del Distretto di San Salvo, con il potenziamento dei servizi specialistici, anche grazie all’azione del presidente Marco Marsilio, della Regione Abruzzo e della Direzione generale della Asl.

Un ruolo importante è stato svolto anche dal dottor Eugenio Spadano, oggi vicesindaco, insieme a tutte le istituzioni e ai professionisti che hanno contribuito a trasformare un progetto in una realtà concreta.

La struttura, realizzata ex novo su tre piani per circa 1.800 metri quadrati, è stata finanziata con 3,6 milioni di euro di fondi PNRR e dispone di 20 posti letto e dei servizi previsti dalla Casa di Comunità.

Come ha sottolineato il sindaco Emanuela De Nicolis nel corso dell’inaugurazione: «Non è soltanto l’inaugurazione di una struttura, ma un nuovo modo di intendere la sanità. Ringrazio la Regione Abruzzo, la Direzione della Asl, chi mi ha preceduto e tutti coloro che hanno posto le basi e portato avanti questo progetto. Grazie anche a chi ogni giorno lavorerà qui: l’auspicio è che questa casa sappia accogliere i cittadini con competenza, ma anche con gentilezza e umanità».

San Salvo dispone oggi di un presidio che può rappresentare un importante punto di riferimento non soltanto per la città, ma per un’area più ampia, contribuendo a garantire cure e assistenza sul territorio e a ridurre la pressione sull’Ospedale di Vasto.

“Quando un progetto nasce dalla collaborazione tra istituzioni e territorio, il risultato appartiene alla comunità. San Salvo compie un passo avanti nella costruzione di una sanità più vicina ai cittadini”, si conclude nella nota diramata dal Comune.